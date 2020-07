Il Rotaract promuove una colletta alimentare per la Misericordia di Pontedera

Sabato 11 luglio 2020, il Rotaract Club Pontedera ha organizzato presso la Conad City di Pontedera, in via XII Aprile, una colletta di generi alimentari per sostenere il banco alimentare tenuto dalla Misericordia di Pontedera. Molti Soci del Club si sono alternati durante tutto il giorno per rendere possibile questa attività che si era resa necessaria dalla maggior richiesta di alimenti che la Misericordia aveva registrato negli ultimi mesi. La generosità̀ degli avventori del supermercato ha permesso di raccogliere numerosi alimenti (quasi 400 prodotti di vario genere per un totale di circa 250 kg). Valentina Bernardini, Presidente del Rotaract Club Pontedera per l’anno rotaractiano 2019-2020 insieme a tutti i Soci ringrazia nuovamente tutto lo staff della Conad City di Pontedera e in modo particolare il direttore Paolo Guerrieri per la disponibilità, l’ospitalità e il supporto offerti a questa iniziativa.

Fonte: Rotaract Club Pontedera