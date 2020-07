Incidente sull'Aurelia, mezzo pesante fuori strada

I vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per un incidente stradale sulla SS1 Aurelia corsia sud in prossimità dell'uscita per Fonteblanda, dove un mezzo pesante che trasportava acqua, per cause in corso di verifica da parte della Polizia Stradale, è uscito di strada. L'autista del mezzo è stato preso in carico dai sanitari del 118 e trasportato poi con l'elicottero presso l'ospedale Le Scotte di Siena. La squadra dei vigili del fuoco ha poi messo in sicurezza il mezzo e l'area interessata dall'incidente. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico.