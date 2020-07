Mascherine personalizzate per i turisti a Volterra

L’Amministrazione Comunale di Volterra, in collaborazione con il Consorzio Turistico, ha deciso di porre l’attenzione dei cittadini e dei visitatori sul rispetto delle norme di comportamento anti Covid, con particolare riferimento all’uso della mascherina.

Nei prossimi giorni saranno installati presso i parcheggi e i Musei dei cartelli in cui si informano i visitatori che in Toscana c’è l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e laddove non si possa garantire il distanziamento sociale.

Per aiutare i nostri ospiti, nell’ambito della campagna promozionale, sono state realizzate delle mascherine personalizzate che saranno in dotazione all’Ufficio Turistico Comunale e nei Musei in modo che i turisti che ne fossero sprovvisti possano ritirarla gratuitamente. Con l’occasione invitiamo anche la cittadinanza all’uso della mascherina.

Dobbiamo dare l’impressione di una città “accogliente e sicura” e i primi a prestare attenzione all’uso della mascherina dobbiamo essere noi. Le mascherine personalizzate sono a disposizione anche degli operatori turistici che le potranno ritirare presso l’Ufficio Turistico. Saranno utili, se indossate da coloro che hanno contatto con il pubblico, per dare un segno di accoglienza, di benvenuto e di sicurezza. Confidando nella Vostra collaborazione siamo certi che Volterra, come ha sempre fatto, sia in grado di offrire quella “cultura dell’accoglienza” che è sempre stata uno dei suoi fiori all’occhiello.

Consorzio Turistico Volterra Valdicecina - Amministrazione Comunale di Volterra