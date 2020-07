Non si ferma all'alt, arrestato dopo inseguimento in zona Oltrarno. Sei denunce per guida in stato di ebbrezza

Gli hanno intimato l'alt, ma il conducente lo ha ignorato facendo scattare un breve inseguimento. È accaduto in zona Oltrarno a Firenze. Il conducente è stato denunciato dai carabinieri anche per resistenza a pubblico ufficiale. Nella stessa serata sono stati anche denunciati per guida in stato di ebbrezza sei automobilisti. Per tutti è scattato anche il ritiro immediato della patente, mentre i veicoli sono stati affidati a persone, parenti o amici, che erano in condizione di guidare.