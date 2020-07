Nuovo ponte sull'Emilia dopo Montacchiello, Confesercenti Toscana Nord: "Via libera ai lavori da Confesercenti"

“L’intervento sul ponte che collega la via Emilia all’Arnaccio verso Vicarello è necessario per una questione di sicurezza. Giusto quindi provvedere alla sua rimozione ed alla costruzione di uno nuovo in questo periodo estivo, come per altro già concordato tra Provincia e associazioni di categoria nel febbraio scorso”. Questo il parere di Confesercenti Toscana Nord, con il responsabile area pisana Simone Romoli, al termine della riunione nella quale il presidente Massimiliano Angori ed il consigliere delegato Sergio Di Maio hanno illustrato il cronoprogramma dei lavori. “Gli interventi riguardano tutti i ponticelli sull’Emilia, ma quello più invasivo riguarda il ponte che collega la zona di Montacchiello a Vicarello – spiega Romoli -. La nostra associazione, insieme ad industriali, artigiani e agricoltori, hanno convenuto sulla necessità di intervenire su questa infrastruttura molto importante nel periodo estivo. Concordando quindi con la Provincia l’avvio dei lavori il prossimo 20 luglio in modo da concluderli entro settembre, prevedendo una squadra in più per i lavori rispetto a ipotesi con tempi più lunghi. Chi proviene da Pisa per raggiungere Cascina potrà prendere l’Arnaccio-Calci appena risistemata, chi invece proviene da Vicarello imboccherà regolarmente l’Arnaccio sia verso Cascina che verso Livorno”. Romoli spiega come si è arrivati a questa decisione. “A febbraio la Provincia ci illustrò il suo piano di lavori annuale nel quale erano inseriti anche questi nella zona di Montacchiello. Prima l’Arnaccio-Calci in modo poi di intervenire con il nuovo ponte della via Emilia. Cronoprogramma rispettato e condiviso con le varie associazioni di categoria e che a settembre – conclude il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord – restituirà una viabilità in totale sicurezza su un’arteria fondamentale come quella della via Emilia”.