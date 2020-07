Peccioli fuori dall'Unione, Cecchini: "Progettare insieme la Valdera del domani"

“Leggo che Peccioli è intenzionata a lasciare l'Unione Parco Alta Valdera, fondata pochi anni or sono.

Da sempre sostengo che, al di là degli obblighi normativi ad associare i servizi, avere una visione unitaria di un territorio e progettare scelte comuni per i nostri cittadini sia un valore; per Comuni di piccole e medie dimensioni come i nostri, il confronto costante e la condivisione politica e amministrativa rappresentano un'opportunità per le nostre comunità.

Per questa ragione ritengo ancora oggi, come già ho sostenuto all'epoca dell’uscita di alcuni Comuni dall'Unione Valdera, che dobbiamo progettare tutti insieme la Valdera del domani. Il periodo difficile dei mesi scorsi, che ancora stiamo vivendo, ha insegnato ancora di più a tutti noi amministratori, che politiche unitarie hanno maggior efficacia.

La Valdera ha un’esperienza consolidata di associazionismo, ha radici profonde di buone pratiche in vari settori; non disperdiamo l’importante lavoro degli ultimi decenni che ci viene riconosciuto anche da altri territori e da vari livelli istituzionali. Torniamo a ragionare tutti insieme, superando campanilismi e posizioni preconcette; sono certa che siamo pronti a rimetterci tutti in discussione per favorire una discussione franca e costruttiva nell’interesse del nostro territorio e per il bene dei cittadini della Valdera.”

Arianna Cecchini, sindaca di Capannoli e presidente dell’Unione Valdera