Primo incontro in pineta, il percorso partecipativo prende il via a Barberino Val d'Elsa

Il primo Piano Strutturale di Barberino Tavarnelle muove i suoi primi passi nell’attività di confronto e dialogo con il territorio. E’ decollato in uno spazio pubblico all’aperto il percorso partecipativo finalizzato alla redazione dello strumento urbanistico del Comune. Ieri sera, nonostante le condizioni meteo non particolarmente favorevoli, si è tenuta l’assemblea di apertura, l’unica in presenza nell’ambito del ciclo di incontri in programma fino alla fine del mese, con il coinvolgimento di decine di cittadini, riuniti nella Pineta di Barberino Val d’Elsa. Ad illustrare il Piano, al fianco del sindaco David Baroncelli, attraverso la proiezione di immagini ed elaborati tecnici, sono stati l’architetto Pietro Bucciarelli, Responsabile Area Governo del Territorio del Comune di Barberino Tavarnelle, il professor Giuseppe De Luca, responsabile scientifico del Laboratorio Regional Design Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Firenze. La presentazione del Piano Strutturale si è incentrata sulla descrizione del quadro conoscitivo, dello statuto del territorio, sull’individuazione delle strategie, come strumenti di analisi e studio delle unità territoriali organiche elementari, e della disciplina di piano.

Lo strumento di governo del territorio è teso a veicolare la nuova volontà politica espressa dalla condivisione del percorso di fusione che ha portato le amministrazioni comunali, inizialmente distinte, ad istituire un ente unico. “Con il Piano Strutturale ci impegniamo insieme, con il fondamentale contributo dei cittadini e di tutte le diverse realtà che compongono il tessuto sociale ed economico di Barberino Tavarnelle, a scrivere una nuova storia del territorio – rileva il sindaco David Baroncelli – il piano, alimentandosi del coinvolgimento attivo della popolazione, dei suggerimenti e delle proposte degli stakeholder, tecnici, operatori economici, aziende, cittadini, associazioni, acquisirà uno spessore maggiore nell’intento di proporsi come patto territoriale”.

I prossimi tre incontri, in versione videoconferenza, si terranno nelle seguenti date e modalità:

lunedì 20 luglio 2020 • ORE 17.30

Incontro on line rivolto ai tecnici del settore

Per partecipare: https://global.gotomeeting.com/join/221200437

mercoledì 22 luglio 2020 • ORE 17:30

Incontro on line rivolto gli operatori economici del commercio,

industria, artigianato, turismo, agricoltura

Per partecipare: https://global.gotomeeting.com/join/995620005

lunedì 27 luglio 2020 • ORE 17.30

Incontro on line rivolto alle associazioni del territorio

Per partecipare: https://global.gotomeeting.com/join/811846957