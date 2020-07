Rapine a Lucca e in Versilia, un arresto e una fuggitiva

Voleva rapinare un 25enne a Forte dei Marmi ma è stato arrestato dalla polizia. Parliamo di un 18enne fiorentino arrestato dalla polizia sul pontile. Gli agenti erano stati avvertiti di una rissa, ma in realtà alle 2.30 si stava consumando un tentativo di rapina di un orologio e poi di una condanna. È riuscita invece la rapina ai danni di una donna che è stata derubata dell'orologio in acciaio e oro. Questo fatto è avvenuto alle 11.20 di mattina in via Diaz, nel centro storico di Lucca. I rapinatori si sono mossi in auto. La donna che materialmente ha compiuto il fatto aveva un accento spagnolo, secondo quanto appreso. La polizia indaga.