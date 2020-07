Ruba 340 euro a una donna a Prato, arrestato 40enne

Ieri sera alle 22.30 i carabinieri di Prato hanno arrestato per furto con strappo un 40enne di origine marocchina, M.N. le iniziali, domiciliato a Prato ma senza fissa dimora, pluripregiudicato. L'uomo, alle 17.20 dello stesso giorno, di fronte a una farmacia di via Pistoieseè stato scoperto mentre portava via dalle tasche di una 32enne 340 euro in banconote. Durante la fuga ha cercato di disfarsi del denaro mentre i militari lo stavano inseguendo. Domani è prevista la convalida dell'arresto in tribunale.