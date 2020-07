Rubano sulle tombe al cimitero di Lammari, arrestati due fratelli di Fucecchio

Ladri al cimitero di Lammari, preso di mira per l’ennesima volta da una banda appena qualche giorno fa. Numerosi i furti in cui i malviventi si sono impossessati degli arredi e delle decorazioni delle sepolture, oltre a oggetti e opere d’arte funeraria. Dopo diversi giorni e innumerevoli furti, dopo le denunce dei cittadini, i due malviventi sono stati beccati sul fatto dai carabinieri. A darne notizia La Nazione. Si tratta di due fratelli di 48 e 46 anni di Fucecchio che si portavano dietro anche la madre, che fingeva di adornare le tombe con i fiori mentre i figli rubavano, per distogliere l'attenzione dai due, che ieri, 13 luglio, sono stati colti dai carabinieri mentre smontavano una tomba. L’Arma indaga per ritrovare la merce rubata.