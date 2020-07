Scuole Montespertoli, prese le decisioni per tornare in classe

In questo ultimo mese è stato avviato un lavoro intenso e proficuo fra l'Istituto Comprensivo e l'Amministrazione Comunale al fine di garantire una riapertura in totale sicurezza. Nelle ultime settimane si è costituito, infatti, un gruppo di lavoro, coordinato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e dalla Dirigente scolastica, composto da tecnici, funzionari, insegnanti, genitori del Consiglio di Istituto e del Comitato genitori e responsabili della sicurezza. Sono stati effettuati svariati sopralluoghi, in tutti i plessi scolastici, per definire, in osservanza delle linee guida relative al distanziamento, l'utilizzo degli spazi nelle classi e per evidenziare criticità e potenzialità.

'L'obiettivo di questa Amministrazione e dell'Istituto Comprensivo –afferma l'assessore all'istruzione Daniela Di Lorenzo – è fare tutto il possibile, senza risparmio di energie e di risorse, per assicurare il rientro a scuola in piena sicurezza garantendo, anche sul versante dei servizi (trasporti e mensa), le soluzioni migliori per l’avvio del nuovo anno scolastico. Voglio ringraziare la Dirigente Scolastica Margherita Carloni, i docenti, tutto l'ufficio scuola e l'ufficio lavori pubblici del Comune per la grande collaborazione nel cercare le soluzioni più appropriate al fine di permettere la riapertura dell’anno scolastico in completa sicurezza.'

'Per quanto riguarda la scuola saranno adottate tutte le precauzioni per la sicurezza. È probabile che in alcuni plessi si debbano formare gruppi di alunni più piccoli delle classi per rispettare il distanziamento. L’organizzazione scolastica nello specifico potrà essere definita solo dopo le conferme relative al numero di personale docente e non docente aggiuntivo che sarà assegnato all’Istituto. Vogliamo partire il più possibile all’insegna della normalità e per questo anche questo Settembre organizzeremo come sempre la cerimonia di avvio del nuovo anno scolastico con i bambini e le bambine di prima della Scuola Primaria.

'La Scuola del Noi' si prenderà cura delle alunne e degli alunni che hanno subìto il distacco fisico dalla scuola in tutti questi mesi, e che a Settembre rientrano nel loro ambiente con tante nuove “istruzioni per l’uso” da conoscere, attuare e condividere. Sono certa che la collaborazione e la sinergia fra Scuola, Famiglie e Comune, che colgo l’occasione per ringraziare del grande supporto, permetterà di affrontare una situazione così complessa.' annuncia la Dirigente Scolastica Margherita Carloni

La condivisione e la collaborazione del gruppo di lavoro ha permesso di raggiungere velocemente l'obiettivo e l'Amministrazione insieme alla Dirigenza Scolastica conferma il rientro dei bambini a settembre sui banchi di scuola in totale sicurezza. Le famiglie potranno inoltre usufruire di tutti gli attuali servizi erogati dall'Amministrazione Comunale, che saranno garantiti, con le modalità di seguito indicate:

Servizio di refezione scolastica: per l'erogazione del servizio verranno utilizzati i due centri di cottura comunali, ubicati presso la scuola dell'Infanzia di Aliano e presso il Plesso scolastico di Montagnana;

Il servizio di sporzionamento dei pasti verrà garantito con le seguenti modalità:

- Plesso scolastico di Montagnana: lo sporzionamento sarà realizzato nelle classi, sia per gli studenti della primaria, che per gli alunni della scuola dell'Infanzia;

- Scuola primaria “N. Machiavelli”: lo sporzionamento verrà realizzato nelle classi per gli studenti che hanno optato per la frequenza a moduli e nel refettorio, suddiviso in due turni, per le classi con frequenza a tempo pieno;

- Scuola dell'Infanzia di Aliano: lo sporzionamento verrà effettuato nel refettorio, suddiviso in due turni;

Il vettovagliamento prevede la fornitura di un piatto tris biocompostabile: tovagliolo con posate tris in materiale mater-b compostabile;

Sarà previsto l'utilizzo delle borracce personali per l'acqua.

Trasporto scolastico: per quanto riguarda il trasporto scolastico, in virtù delle indicazioni ad oggi pervenute, l'Amministrazione ha già verificato la possibilità di occupare almeno il 65% dei posti attualmente disponibili sui nostri mezzi di trasporto, con la prospettiva, se dovessero venire confermati gli ultimi orientamenti, di arrivare ad occupare il 100% dei posti a settembre.

E' auspicabile la ricezione di nuove indicazioni in tempi brevi per confermare la realizzazione di questo ulteriore ampliamento, in considerazione del fatto che il servizio di trasporto scolastico concorre, in maniera strategica, a garantire agli studenti il diritto allo studio;

Servizio di pre-scuola: il servizio, già attivo per consentire l'accesso a scuola mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni, verrà garantito ed ampliato, per l'Istituto “N. Machiavelli”, con l'impiego di altri due operatori, al fine di regolamentare l'accesso a scuola, per evitare assembramenti e garantire lo scaglionamento degli ingressi degli studenti;

Servizio di assistenza scolastica: l'Amministrazione comunale garantisce l'erogazione del servizio, con la presenza degli educatori. L'assistenza sarà garantita, come negli anni precedenti, agli studenti le cui condizioni di gravità lo richiedano, su indicazioni dell'Assistente Sociale e dell'Istituto Comprensivo.

'Dopo mesi caratterizzati da dubbi ed incertezze, si può finalmente tornare a progettare e programmare per il futuro dei nostri bambini. E la scuola è futuro.' dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini 'L'ulteriore impegno che l'Amministrazione Comunale si assume con i suoi cari studenti è quello di darsi appuntamento al primo giorno di scuola, in presenza ed in sicurezza; sarà l'occasione per augurare a tutti i nostri piccoli concittadini un enorme in bocca al lupo per l'avvio di un prezioso lavoro insieme ai loro insegnanti. Buona estate bambini e arrivederci a settembre!'

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa