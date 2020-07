Var Theia, la nuova società

Var Group, operatore di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni ICT per le imprese, parte del gruppo SeSa S.p.a, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, e Addfor, società che sviluppa progetti di Smart Artificial Intelligence integrati alla Visual Recognition oltre che controlli avanzati per il mondo Automotive ed Industries, annunciano la nascita di Var Theia, società dedicata allo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale.

La nuova realtà completa gli investimenti fatti da Var Group per la creazione di un polo di eccellenza italiano dedicato al Cognitive and Advance Analytics. In linea con questo obiettivo, poco meno di due mesi fa, sono state acquisite e integrate nel centro di competenza due realtà con oltre venti anni di esperienza nel settore: Analytics Network e SPS, società con forti competenze in ambito data science, predictive analytics, machine learning e artificial intelligence.

Var Theia integra l’offerta di soluzioni innovative e la profonda conoscenza del mercato italiano di Var Group, con le competenze legate allo sviluppo di progetti Intelligenza Artificiale e di Visual Recognition già sviluppati da Addfor.

Il primo progetto, realizzato in partnership, è dedicato alla ristorazione pubblica e privata. Mense e ristoranti, utilizzando un sistema tecnologico basato sull’intelligenza artificiale, potranno, quando i clienti si avvicinano all’area di pagamento, riconoscere le pietanze nel vassoio, al fine di automatizzare il processo di check-out. Potranno, inoltre, inserire queste informazioni nel sistema di pagamento, integrarle nelle app e nelle tessere fidelity esistenti, per rendere migliore il servizio ai clienti, anche senza avvalersi di operatori dedicati.

Le aziende della ristorazione velocizzeranno l’iter di pagamento e avranno a disposizione dati accurati per ottimizzare i propri processi operativi, rispettando, in modo più semplice, le normative di sicurezza anti-covid.

“La nascita di Var Theia completa i nostri investimenti nel settore del Cognitive & Advanced Analytics. Da tempo volevamo creare un polo di eccellenza italiano dedicato allo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale. – dichiara Francesca Moriani Ceo di Var Group – Dal confronto quotidiano con altri imprenditori, ho rilevato come il freno maggiore per l’adozione di progetti di AI, è dovuto al fatto che questi non sono pensati per le aziende italiane. La nostra strategia di sviluppo parte dalle specificità dei settori nei quali operiamo storicamente. Iniziamo con il settore della Ristorazione, ma stiamo già lavorando per l’Automotive e il Retail”.

“La nuova realtà garantirà lo sviluppo di iniziative di successo per le imprese italiane – dichiara Ruben Borchetto Amministratore Delegato di Addfor – siamo orgogliosi di integrare le nostre competenze tecnologiche con le soluzioni innovative e la storica conoscenza e presenza sul mercato di Var Group”.

Fonte: Var Group