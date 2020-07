Aeroporto di Peretola, la lista Svolta per Giani contro l'ampliamento

Come lista che sostiene la candidatura di Eugenio Giani alla Presidenza della Regione vogliamo rimarcare la nostra posizione in merito all’ampliamento dell’Aeroporto di Firenze. Tale ampliamento non rientra in quelle che noi di #Svolta riteniamo essere le priorità di sviluppo infrastrutturale per una regione veramente connessa e rimarremo di questo avviso fino a prova contraria e cioè fintanto che da una nuova procedura di valutazione ambientale del Masterplan, con un’istruttoria più rigorosa e approfondita di quella bocciata da TAR e Consiglio di Stato, possa emergere un compiuto giudizio positivo circa gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente dell’intervento proposto.

Ciò che resta prioritario è la messa a norma dell’aeroporto di Firenze soprattutto sul versante dell’inquinamento acustico. Se sarà necessario riorientarlo, per questo motivo, emergerà dalle analisi tecniche, tenendo conto che è indispensabile creare il Parco della Piana, tutelare il polo scientifico e minimizzare il più possibile i disagi per la comunità e il territorio.

Questa è la posizione che ribadiremo, insieme alle altre forze della coalizione che vorranno appoggiarla. Continueremo a sostenere Eugenio Giani come candidato Presidente perché crediamo veramente che questa sia un’opportunità per il centrosinistra di puntare su unità e rinnovamento, proprio grazie all’impegno delle diverse anime per un programma condiviso, ponderato ma coraggioso per la Toscana dei prossimi 10 anni.

Massimiliano Vivoli - Candidato di Italia in Comune

Elisa Meloni - Candidata di Volt

Gabriele Bianchi - Candidato di Toscana nel Cuore

Lista a sostegno di Eugenio Giani Presidente

Elezioni Regionali Toscana 2020