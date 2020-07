Cinema all'aperto Empoli, 100 posti al Parco Mariambini a ingresso gratuito

Ecco il cinema all’aperto a Empoli. Sarà realizzato all’interno del Parco Mariambini, in una sorta di arena naturale immersa nel verde a due passi dal centro storico.Proietterà dal 27 luglio al 24 agosto, il lunedì e il venerdì sera, 8 film d’autore, ingresso gratuito con inizio spettacolo dalle 21.30. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Empoli. Torna il ‘Cinema sotto le stelle’, una rassegna molto attesa, che negli anni scorsi ha sempre raccolto successo e consenso nei cittadini.

ASSESSORE - «Oggi più che mai, dopo i mesi più difficili segnati dal lockdown, c’è bisogno di cultura. Spettacoli, cinema all’aperto e concerti, sono il cuore di una ripartenza che mette al centro le relazioni tra le persone e la cura della comunità. Se il virus ci ha tenuto lontani, alla cultura – spiega l’assessore Giulia Terreni – affidiamo il compito di avvicinarci nuovamente, rigenerando le menti e i sentimenti della cittadinanza. Oggi l’amministrazione può dirlo a gran voce: la città ha dato la sua risposta. Aggiungo che il cinema al Parco Mariambini sarà davvero magico, è una delle location più belle della città».

COVID19 - Data l’emergenza Covid, ancora in corso, gli spettatori dovranno indossare la mascherina all’ingresso e all’uscita, può essere tolta durante la visione, una volta seduti sulle sedie. I posti a sedere (100) avranno la distanza di 1 metro l’uno dall’altro. All’ingresso i partecipanti verranno registrati ed i nominativi conservati per 15 giorni come previsto dalle normative. Ovviamente gel igienizzante per le mani all’ingresso dell’area.

Prenotazione obbligatoria inviando mail all’indirizzo info@arciempolesevaldelsa.it, oppure inviando un messaggio whatsapp (occorre salvare il numero in rubrica) a 375 544 2380.

In programmazione bei film fra cui un omaggio ad Alberto Sordi e al regista Sorrentino.

Ecco la programmazione, dal 27 luglio al 24 agosto, con inizio spettacolo sempre alle 21.30.

LUNEDÌ 27 LUGLIO

IL MARCHESE DEL GRILLO

Regia Mario Monicelli. Con Alberto Sordi, Caroline Berg, Andrea Bevilacqua, Falvio Bucci, Giorgio Gobbi, Cochi Ponzoni. COMMEDIA - Italia, Francia, 1981 – durata 133 minuti

VENERDÌ 31 LUGLIO

IL G.G.G – IL GRANDE GIGANTE GENTILE

Regia Steven Spielberg. Con Mark Rilance, Ruby Barnhill e Penelope Wilton. FANTASTICO, AVVENTURA Regno Unito, Stati Uniti, Canada, 2016 – 115 minuti.

LUNEDÌ 3 AGOSTO

DOMANI È UN ALTRO GIORNO

Regia Simone Spada. Con Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Anna Ferzetti e Andrea Arcangeli. DRAMMATICO, COMMEDIA – Italia, 2019 – 100 minuti.

VENERDÌ 7 AGOSTO

VITA DI PI

Regia di Ang Lee. Con Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Rafe Spall, Gerard Depardieu, Ayush Tandon. AVVENTURA – Cina, Usa, 2012 – 127 minuti

LUNEDÌ 10 AGOSTO

LA PRIMA COSA BELLA

Regia di Paolo Virzì. Con Valerio Mastrandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, Marco Messeri. COMMEDIA, Italia 2010 – 116 minuti

LUNEDÌ 17 AGOSTO

LA GRANDE BELLEZZA

Regia di Paolo Sorrentino. Con Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso, Pamela Villoresi. DRAMMATICO, COMMEDIA, GROTTESCO Italia, Francia – 142 minuti

VENERDÌ 21 AGOSTO

OCEANIA

Regia di Ron Clemets, John Musker. ANIMAZIONE, COMMEDIA MUSICALE, AVVENTURA. Usa 2016 – 107 minuti

LUNEDÌ 24 AGOSTO

NON CI RESTA CHE VINCERE

Regia Javier Fesser. Con Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Juan Margallo e José De Luna. DRAMMATICO, COMMEDIA, SPORTIVO Spagna, Messico, 2018 – 124 minuti.

INIZIO SPETTACOLO ORE 21,30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

info@arciempolesevaldelsa.it

3755442380

INGRESSO GRATUITO

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa