Come ottenere un prestito senza busta paga - Risponde Marco Germanò di Prestitimag.it

Vuoi sapere come ottenere prestiti senza busta paga? Nonostante le banche o gli enti finanziari siano meno propensi a darti fiducia, erogare il credito anche a queste condizioni non è impossibile, ma ti avvisiamo che è certamente difficile.

Non è sempre semplice ottenere un prestito senza busta paga, soprattutto quando non si hanno garanzie di alcun tipo. Proprio per far chiarezza, abbiamo chiamato Marco Germanò: esperto del settore prestiti senza busta paga e responsabile editoriale di Prestitimag.it.

Si può davvero ottenere un prestito senza busta paga? Come si può richiedere?

Ad oggi, ogni istituto di credito e finanziaria richiede la presenza di garanzie o garanti come riprova della possibilità di pagare un prestito, di cui la busta paga costituisce in molti casi la fonte più sicura. Quindi bisogna innanzitutto capire di che casistica stiamo parlando.

Di un libero professionista che non ha reddito da lavoro fisso? Uno studente? Un disoccupato? Nel caso di un libero professionista, in base al suo fatturato annuale e la presenza di eventuali ulteriori garanzie (o garanti), sarà in molti casi possibile ottenere un prestito.

Diverso il caso per disoccupati che, in assenza di garanzie, difficilmente potranno ottenere un prestito personale. In quanto agli studenti, ci sono ad oggi diverse possibilità di ottenere un prestito d’onore per studenti universitari.

Chiedere un prestito senza stipendio: perché è così complesso?

La garanzia da dare alla banca è fondamentale per l’approvazione della richiesta di prestito, va di per sé che non avere uno stipendio fisso comporta, per la banca, una garanzia minore. Una circostanza scomoda, ma che non preclude definitivamente la possibilità di ottenere liquidità.

Esistono delle garanzie alternative che potrebbero convincere l’istituto di credito ad erogare liquidità a favore tuo, nonostante tu non abbia una busta paga o qualsiasi documento che attesti la tua percezione di una retribuzione mensile fissa e costante.

Per quanto riguarda le garanzie alternative, solitamente chi non ha uno stipendio opta per quelle pignoratizie o ipotecarie, sia sui beni mobili o immobili che siano. Sicuramente una scelta poco piacevole, dato che i costi per sostenere questo finanziamento potrebbero persino superare i benefici.

In alternativa si può ricorrere alle garanzie personali come potrebbe essere la fideiussione da parte di un parente, come un genitore. Grazie a questa soluzione, qualora il debitore principale non riuscisse a restituire il capitale, potrà intervenire il secondo individuo, purché abbia un ottimo sistema creditizio e garanzie.

Come evitare le truffe sui prestiti personali

Fare massima attenzione a gente che propone prestiti sui social o da siti web che appaiono truffaldini. Quando facciamo richiesta online, rivolgiamoci sempre a operatori iscritti ad albi, l’assenza di quest’iscrizione significa operare nell’abusivismo. Con rischi di strozzinaggio annessi e connessi.

Spesso si legge sui blog relativamente al settore finanza, di individui che propongono finanziamenti veloci anche a chi non ha busta paga o alcun tipo di garanzie. Così come avviene sui social network, con l’intento di far abboccare il primo che capita.

Purtroppo questi sciacalli, raggirano gli utenti con diverse scuse e tranelli:

Ottenere denaro in anticipo proprio da chi lo richiede, inventando di coprire i costi delle pratiche e spese burocratiche;

Contatta sui social con la scusa di avere il tuo documento, che poi utilizzerà per altre truffe o richiedere finanziamenti a tuo nome;

Non ha alcuna sede fisica perché lavora come intermediario “nomade”.

Tutte frasi che potrebbero raggirare chiunque sia in un momento di forte esigenza ed emotivamente debole. Gli unici metodi per ottenere i prestiti senza busta paga sono quelli mostrati precedentemente (tramite le garanzie alternative). Ti ricordo di non fornire mai i tuoi dati a sconosciuti tramite chat su Facebook o altri Social Network.

Qualora qualcuno ti contattasse con delle scuse simili, chiedi sempre la loro sede legale, il contratto e la società, banca o ente finanziario che sia. Hai ancora dubbi su come ricevere liquidità anche se non hai un lavoro e uno stipendio? Commenta la guida e poni le tue domande.