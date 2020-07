Contributi affitto, bando 2020 a Scandicci

Da venerdì 17 luglio fino a lunedì 17 agosto 2020 sarà pubblicato il bando per i contributi all’affitto relativo al 2020, nel quale sono specificati anche i requisiti necessari per partecipare; in questo periodo le famiglie interessate possono presentare domanda al Comune, che il prossimo 29 settembre pubblicherà la graduatoria provvisoria suddivisa in fascia A e in fascia B. “Con questo bando sosteniamo concretamente tante famiglie di Scandicci con difficoltà nel pagare l’affitto, grazie ad un fondo della Regione Toscana e a 97 mila euro di cofinanziamento del Comune già stanziati in Bilancio – dice l’assessore alla Casa Andrea Anichini – Intanto questa settimana abbiamo già iniziato a liquidare una prima metà dei contributi all’affitto destinati alle famiglie che hanno subito una riduzione del reddito di almeno il 30 percento a causa dell’emergenza Covid, e che avevano partecipato ad un precedente bando pubblicato dal Comune grazie ad un fondo di 99.551 euro della Regione Toscana, finalizzato proprio a questo tipo di necessità improvvisa dei cittadini; a breve liquideremo l’intera somma dei contributi affitto per il Covid, complessivamente aiutiamo 119 famiglie aventi diritto con un sostegno economico medio di 836 euro”.

Per quanto riguarda il Bando per il contributo affitti 2020, dal 17 luglio al 17 agosto 2020 le domande di partecipazione dovranno essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune e scaricabili dal sito internet del Comune (sezione Bacheca) o inviando una richiesta a mezzo PEO (posta elettronica ordinaria) al seguente indirizzo affitto2020@comune.scandicci.fi.it o chiamando lo 0557591203 il martedì e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Le richieste, debitamente compilate in ogni parte e debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate con le seguenti modalità: presso il servizio Punto Comune che riceve previo appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 0557591.711/712/713/714/715; oppure spedite tramite raccomandata postale A/R. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Scandicci – Ufficio Casa - Piazzale della Resistenza n. 1 50018 Scandicci (FI), con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda per Contributo Affitto 2020”. L’Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale. Fa fede la data del timbro postale di spedizione pertanto non saranno ritenute valide le domande inviate oltre la data di chiusura del Bando. Alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità.