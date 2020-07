Dal 16 luglio Alia aprirà un Infopoint alla Civetta di Quarrata

Lo sportello informativo di Alia Servizi Ambientali arriva da domani, giovedì 16 luglio, a Quarrata. Il punto informativo sarà aperto al pubblico ogni terzo giovedì del mese presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico nel plesso della Civetta, in via Corrado da Montemagno 23, in orario 08.30 – 12.30.

L'accesso allo sportello sarà soltanto su appuntamento, e sarà possibile prenotare chiamando il call center di Alia (800 888 333 da rete fissa; 199 105 105 da rete mobile; 0571 196 93 33 da rete fissa e mobile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30)

Presso l’InfoPoint gli utenti potranno ricevere tutte le informazioni sui servizi, prenotare il ritiro ingombranti a domicilio, ritirare sacchi e contenitori ed effettuare segnalazioni

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa