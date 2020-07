Domenica Leonardiana, 7 appuntamenti per le famiglie tra luglio e agosto

Laboratori, cacce al tesoro, enigmi da risolvere, letture di racconti e aneddoti. Tornano a Vinci le Domeniche Leonardiane con un programma che, eccezionalmente per questo 2020, copre tutte le settimane estive dal 19 luglio fino al 30 agosto.

Una rassegna di eventi dedicata ai bambini e alle famiglie, ideata dal Museo Leonardiano di Vinci, per scoprire ogni volta qualcosa di più sul celebre Leonardo da Vinci e sulla sue ricerche scientifiche. Le attività invitano a scoprire anche il caratteristico borgo di Vinci, dove tutto parla di Leonardo, il percorso di arte contemporanea che si snoda nel centro della città, e permettono di immergersi in quel mondo naturale che Leonardo fin da piccolo ha esplorato con il nonno e lo zio Francesco.

Il calendario include un grande classico, come la bottega del battiloro, e poi laboratori unici, ideati appositamente in questa rassegna estiva per stimolare e motivare i bambini e favorire la comunicazione e la socializzazione dopo l’esperienza del lockdown.

Le attività saranno realizzate tutte all’aperto, tranne una, in aree esterne al Museo o alla Casa natale di Leonardo ad Anchiano, nel borgo di Vinci e lungo la Valle dei Mulini, e rispettano tutte le norme di sicurezza anti Covid-19. Tutte i laboratori devono essere prenotati presso l'Ufficio Turistico di Vinci. Inoltre, alcuni dei laboratori ideati per la Domenica Leonardiana potranno essere fruiti non solo dalle famiglie con bambini, ma anche dai centri estivi che ne facciano richiesta.

PROGRAMMA:

Domenica 19 luglio, borgo di Vinci, ore 17

Caccia alle origini del Genio nel borgo di Vinci

L'attività propone un'affascinante ed avvincente caccia al tesoro per scoprire ed esplorare il borgo di Vinci. Dopo un breve racconto sulla storia del caratteristico centro storico a forma di mandorla, ogni singolo bambino, insieme al suo accompagnatore, dovrà mettersi alla prova per superare enigmi, indovinelli e giochi di abilità legati ai luoghi che testimoniano la presenza di Leonardo a Vinci e celebrano il suo poliedrico ingegno. Come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, ciascun indizio condurrà al successivo fino ad arrivare al “domandone” finale che decreterà i vincitori.

Durata: 1h (gruppi famiglie), 1h30 (gruppi centri estivi)

Età: 6-14

Numero partecipanti: 5 bambini + 5 adulti accompagnatori (gruppi famiglie); 8 bambini + 2

accompagnatori (gruppi centri estivi)

Dove: borgo di Vinci, postazione piazza dei Conti Guidi (la piazza di Mimmo Paladino)

Costo: € 5.00 p.p.

Domenica 26 luglio, Casa natale di Leonardo, ore 17

“Degli alberi e verdure”. La natura con gli occhi di Leonardo

L'esperienza ha inizio nel giardino della Casa Natale di Leonardo ad Anchiano con l'osservazione di alcuni mirabili disegni botanici di Leonardo. Ma come funzionano le piante? da dove hanno origine? come fanno ad acquisire l'energia e le sostanze nutritive alla loro crescita? Come si riproducono? I bambini potranno fare proprie le osservazioni di Leonardo andando ad ispezionare da vicino le piante, gli alberi, i fiori e i cespugli che crescono nel giardino intorno alla casa. Guidati dall'operatore potranno verificare le intuizioni del grande scienziato annotandole sul loro piccolo taccuino. Culmine del laboratorio sarà la costruzione di un seme volante e la sperimentazione della sua dispersione.

Durata: 45 min (gruppi famiglie), 1h30 (gruppi centri estivi)

Età: 6-11 anni

Numero partecipanti: 10 bambini (gruppi famiglie); 8 bambini + 2 accompagnatori (gruppi centri estivi)

Dove: Giardino della Casa natale di Leonardo

Costo: € 5.00 p.p.

Domenica 2 agosto, piazza dei conti Guidi, ore 17

Matematicamente

Attraverso l’antica tecnica di narrazione giapponese del Kamishibai che unisce teatro, poesia e racconto, i bambini potranno scoprire la straordinaria storia di Leonardo, i suoi molteplici interessi e la sua passione per la matematica che sviluppò grazie agli insegnamenti dell'amico Luca Pacioli. Nella natura Leonardo trovò le regole matematiche della bellezza e della perfezione e scoprì che il rettangolo aureo era la forma geometrica che racchiudeva in sé la formula di armonia e perfezione. Dopo la lettura, l'operatore farà riconoscere ai bambini le forme geometrie del racconto riprodotte dall'artista Mimmo Paladino sul pavimento della piazza da lui realizzata quale suggestivo ingresso al Museo. A fine laboratorio, i bambini riceveranno un apposito kit per realizzare a casa una spirale aurea partendo dal rettangolo aureo studiato da Leonardo.

Durata: 45 min. (gruppi famiglie), 1h30 (gruppi centri estivi)

Età: 6-11 anni

Numero partecipanti: 10 bambini (gruppi famiglie); 8 bambini + 2 accompagnatori (gruppi centri estivi)

Dove: piazza dei Conti Guidi

Costo: € 5.00 p.p.

Domenica 9 agosto, Museo Leonardiano, ore 17

L'uomo perfetto

L'esperienza ha inizio in piazza Guido Masi nel borgo di Vinci dove è collocata la scultura lignea dell'artista Mario Ceroli che si ispira al famosissimo disegno di Leonardo “L’uomo Vitruviano”. Ma come mai l'uomo rappresentato al centro di un cubo e di una sfera ha quattro gambe e quattro braccia? Perché è da tutti considerato perfetto e armonioso? I bambini, dopo aver messo a confronto il disegno di Leonardo con la scultura di arte contemporanea simbolo della città di Vinci, potranno fare esperienza in laboratorio e verificare come le misure delle varie parti del corpo indicate da Leonardo siano in relazione tra di loro rapportandole su se stessi. Il laboratorio invita a visitare la mostra “Leonardo l'anatomia dei disegni” esposta al Castello dei conti Guidi per tutto il periodo estivo.

Durata: 45min.

Età: 7-11 anni

Numero partecipanti: max 10

Dove: piazza Guido Masi e Palazzina Uzielli

Costo: € 5.00 p.p.

Domenica 16 agosto, Museo Leonardiano, ore 17

Alla bottega del battiloro

Battere l'oro per trasformarlo in foglie sottilissime richiedeva molto tempo e fatica. Per semplificare questo lavoro, Leonardo ideò il battiloro, una macchina automatica che i bambini scopriranno al Museo. Utilizzando la foglia d'oro i partecipanti realizzeranno poi una preziosa cornice.

Durata: 45min

Età: 7-11 anni

Numero partecipanti: 10 bambini (gruppi famiglie); 8 bambini + 2 accompagnatori (gruppi centri estivi)

Dove: piazza dei conti Guidi, aula didattica Palazzina Uzielli piano terra con accesso dal terrazzino esterno

Costo: € 5.00 p.p.

Domenica 30 agosto, Casa Natale di Leonardo, ore 16.30

Un ponte geniale

Un laboratorio pratico per imparare a costruire il ponte di Leonardo e a fare legature e incastri. Prima in piccola scala e poi in scala più grande così da poterlo provare! Grazie al lavoro dei partecipanti verrà infatti costruita una riproduzione utilizzabile del mitico progetto di Leonardo Da Vinci. Partendo dalla Casa Natale di Anchiano i bambini faranno una breve passeggiata alla Valle dei Mulini osservando l'ambiente naturale e le strutture che li circondano e poi si cimenteranno nella costruzione di uno dei ponti immaginati da Leonardo per sorpassare agevolmente piccoli corsi d’acqua.

Durata: 2 ore

Età: 7-11 anni

Numero partecipanti: 7 bambini + 7 adulti accompagnatori

Dove: Casa Natale di Leonardo ad Anchiano, escursione Valle dei Mulini

Costo: € 5.00 p.p.

Per informazioni e prenotazioni:

Ufficio Turistico di Vinci, tel. 0571 933285

info@museoleonardiano.it

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa