Fase 3, da lunedì 20 luglio il servizio dei bus Ataf si allunga fino alle 00.30

“Finalmente siamo riusciti a far ripristinare ad Ataf il servizio serale e molte linee da lunedì viaggeranno fino a mezzanotte e mezzo. In questo modo possiamo dare una risposta ai tanti cittadini che in queste settimane avevano segnalato la necessità di ripristinare l’orario pre-Covid per agevolare gli spostamenti in questa fase che ha visto la ripresa di molte attività”. È quanto dichiara l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti commentando l’estensione del servizio serale dei bus urbani annunciato da Ataf a partire da lunedì 20 giugno. Il prolungamento fino alle 00.30 interesserà gran parte delle linee, ovvero 2, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 28, 30, 31, 32, 35, 37. I nuovi orari sono consultabili sul sito www.ataf.net nella sezione “orari e percorsi” oppure tramite l’app ATAF.