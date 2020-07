Ex procuratore di Pistoia Giuseppe Manchia compie 100 anni

Questa mattina, il sindaco Alessandro Tomasi e la vicesindaco Anna Maria Celesti hanno portato gli auguri dell'Amministrazione comunale e della città all'ex procuratore della Repubblica di Pistoia Giuseppe Manchia, che proprio oggi taglia il traguardo dei 100 anni.

A trent'anni dal suo pensionamento, Giuseppe Manchia è ricordato per la grande professionalità, il senso del dovere e le elevate competenze giuridiche dimostrate negli oltre vent'anni di servizio svolti a Pistoia.

Nato a Bono in provincia di Sassari il 15 luglio 1920, Manchia ha conseguito la laurea in giurisprudenza all'Università di Cagliari. Dopo il concorso in magistratura è stato assegnato come pretore a Pattada per due anni, poi a Ozieri. Da lì si è trasferito alla procura di Sassari come sostituto procuratore e infine nel 1968 a Pistoia come procuratore capo. E' andato in pensione nel 1990 con la qualifica di procuratore generale.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa