Gp del Mugello, la Città Metropolitana investirà 450mila euro

La Città metropolitana di Firenze dovrebbe investire 450mila euro sul gran premio di Formula 1 che si terrà per la prima volta in Mugello. Ad annunciarlo, a margine della seduta di oggi a Palazzo Medici Riccardi, è stato il consigliere della Metrocittà delegato allo sport Nicola Armentano. "Le risorse - ha detto Armentano - non sono spese ma un investimento. E' un modo per creare una valorizzazione di un territorio, un indotto occupazionale, oltre a valorizzare la bellezza dell'autodromo".

Armentano evoca quindi un altro "sogno": le Olimpiadi. "Ci auguriamo - ha detto - che il Gp del Mugello possa servire a lanciare l'altro sogno, quello delle Olimpiadi. Attualmente si parla di sogno, ma a volte i sogni diventano concreti come accaduto per la Formula 1".