Incidente questa mattina a Sovigliana di Vinci, lungo via Sanzio, poco dopo le 8. A finire a terra madre e figlio in sella a una bici, dopo un urto con un'auto di passaggio. Sul posto questa mattina un'automedica, un'ambulanza della Pubblica assistenza di Empoli e una pattuglia della polizia municipale. A rimanere ferita sarebbe stata la donna, trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli.