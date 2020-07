Incidente in via Brunelleschi a Empoli, illeso bimbo piccolo

Ieri martedì 14, alle 19 si è sentito uno schianto fragoroso in via Filippo Brunelleschi di Empoli. Una Citroen e una Polo si erano scontrate all’incrocio che divide i vari quartieri. La Polo riportava danni minori rispetto alla Citroen che aveva il paraurti staccato e grossi danni alla ruota sinistra. A bordo di uno dei due mezzi era presente anche un bimbo piccolo assieme ai genitori. Nell'altra auto solo un giovane di circa trent'anni che non ha riportato ferite. La dinamica dell'incidente è da chiarire, sul posto è giunta la polizia municipale e un'ambulanzadella Misericordia di Empoli. Non ci sono stati feriti gravi, solo il conducente padre del piccolo ha riportato qualche ferita, così come la madre che sedeva dietro con il piccolo legato al seggiolino.