La Provincia di Livorno assume: aperto il bando di concorso per 1 posto nella vigilanza

E’ aperto il bando di concorso, per titoli ed esami, indetto dalla Provincia per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di categoria C profilo “Vigilanza” per il Servizio Polizia Provinciale e Protezione civile.

L’impiego potrà essere assegnato ad uno dei Distaccamenti territoriali del Corpo di Polizia provinciale della Provincia di Livorno, situati a Livorno, Cecina, Venturina Terme o Portoferraio.

Si fa presente che il vincitore dovrà garantire, in caso di chiamata, l’entrata in servizio nella sede di assegnazione entro il termine di 30 minuti, come previsto dal vigente contratto di lavoro del comparto Funzioni Locali in caso di servizio di pronta reperibilità.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 14 agosto 2020.

Il bando integrale, con il fac-simile di domanda, è pubblicato sul sito Internet www.provincia.livorno.it , al link Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.

Si ricorda, inoltre, che sono aperti anche i seguenti bandi della Provincia, per posti a tempo pieno e indeterminato:

- 3 posti di categoria D profilo professionale tecnico, riservati a laureati in Ingegneria Civile con specializzazione Strutture, e Ingegneria sistemi edilizi – Ingegneria edile.

La scadenza per le domande è il 31 luglio 2020.

- 4 posti di categoria C profilo professionale tecnico, riservati a diplomati.

Per 2 posti è richiesto il diploma di Geometra o Perito Edile.

Per altri 2 posti serve il diploma di Perito Industriale.

La scadenza per le domande è il 7 agosto 2020.

Fonte: Provincia di Livorno