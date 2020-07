Laboratori al Museo della Ceramica di Montelupo per i più piccoli

Laboratori creativi pensati a misura di bambino. È questa la proposta del Museo della ceramica per tutti i ragazzi di Montelupo e non solo.

Attività ricreative e ludiche che possono essere svolte dal mercoledì alla domenica dalle 17.00 alle 20.00.

Percorsi singoli, pensati per divertire e avvicinare all'arte, in compagnia dei propri coetanei.

Vediamo il dettaglio delle proposte.

Giovedì 9, 16, 23 e 30 luglio - 6, 13, 20 e 27 agosto

Ore 17,30 - 18,15 – 19,00

Manipolare l'argilla. Il laboratorio didattico è preceduto da una breve introduzione storica sulla maiolica di Montelupo e sulla sua tecnologia. Segue un corso di manipolazione dell’argilla, dove i partecipanti sperimenteranno con le proprie mani, sotto la guida di personale esperto, le tecniche di base per la realizzazione di varie forme della ceramica montelupina.

Venerdì 10, 17, 24 e 31 luglio - 7 , 14, 21 e 28 agosto

Ore 17 ,30 - 18,15 - 19,00

Hands on. Linee interrotte – Laboratorio di restauro creativo. Ceramica che passione! Ricostruisci le parti delle opere del Museo di Montelupo ed entra nel mondo dell'archeologia tra storia e mistero

Sabato 11, 18 e 25 luglio - 8, 22 e 29 agosto

Ore 17,30 - 18,15 - 19,00

Quel genio di... Picasso. Vieni a scoprire la storia dell'arte cubista e decora il tuo piatto con le famose forme geometriche di Picasso.

Domenica 12, 19 e 26 luglio - 2, 9, 23 e 30 agosto

Ore 17,30 - 18,15 - 19,00

La Villa dei desideri. Laboratorio–gioco sul tema della Villa medicea dell'Ambrogiana: racconteremo la sua straordinaria storia e ci immagineremo insieme cosa potrà diventare in futuro.

I laboratori si tengono presso l'infopoint in corso Garibaldi e hanno un costo di 4 euro a bambino; l'età consigliata è 6-11 anni.

Prenotazione obbligatoria +39 0571 1590300 - info@museomontelupo.it (Max 7 partecipanti a gruppo). Per apprendimenti: www.museomontelupo.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa