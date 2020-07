Legge regionale sul Terzo Settore: Forum Toscano: "Passo in avanti per il sistema toscano"

La Regione Toscana, prima tra le regioni italiane, ha approvato ieri la Legge Regionale sul Terzo Settore. Il Forum Toscano del Terzo Settore, che riunisce oltre 9.700 organizzazioni toscane ed è riconosciuto dal Ministero degli Affari Sociali come rappresentante istituzionale delle associazioni e delle cooperative sociali toscane, esprime soddisfazione per l’approvazione avvenuta ieri in aula senza nessun voto contrario.

Il portavoce del Forum Gianluca Mengozzi sottolinea come la legge sia frutto di un dialogo che, nell’autonomia delle parti coinvolte, è stato ricco di stimoli e suggestioni e che ha prodotto un risultato molto apprezzabile. In particolare il Forum del Terzo Settore pone l’attenzione su importanti novità che vengono introdotte dalla legge: viene istituita la Consulta del Terzo Settore che consolida il valore dell’interlocuzione tra la Regione Toscana e le organizzazioni del Terzo Settore, con un sicuro vantaggio per il percorsi di partecipazione della società civile organizzata attorno all’attività legislativa regionale. Altro aspetto molto importante è quello che le amministrazioni locali e regionali potranno adesso avviare con rinnovato slancio percorsi virtuosi di co-programmazione coprogettazione ed attivare iniziative in collaborazione con associazioni, cooperative sociali ed altri enti di terzo settore senza l’obbligo di ricorrere a procedure proprie del mondo imprenditoriale for profit, ma valorizzando una tradizione di sinergia i cui aspetti virtuosi sono patrimonio collettivo della cittadinanza toscana. La validità di coprogrammazione e co-progettazione è stata riaffermata di recente dalla Corte Costituzionale e la Legge Regionale Toscana ne valorizza l’importanza proponendola come modalità d’eccellenza per la collaborazione con le organizzazioni no-profit.

“La nuova legge – sono le parole del portavoce Mengozzi – afferma con rinnovata forza il valore del ruolo sociale delle decine di migliaia di persone che nella nostra Regione svolgono un insostituibile lavoro per la coesione sociale ed il progresso civile delle comunità, adoperandosi nella loro opera di volontari, militanti e operatori del Terzo Settore Toscano. Un patrimonio inestimabile di saperi, passioni, competenze dimostrato anche in questo difficile periodo di crisi ed emergenza sanitaria, e che adesso potrà essere a pieno titolo coinvolto in percorsi virtuosi di collaborazione con le amministrazioni pubbliche a vantaggio di tutta la cittadinanza ed in particolare delle fasce sociali maggiormente vulnerabili. Si conferma dunque l’importanza dell’azione delle organizzazioni del Terzo Settore perché cittadine e cittadini possano godere dei diritti civili e sociali riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica”.

Per il Forum Toscano del Terzo Settore si conclude dunque con successo un percorso intrapreso un anno e mezzo fa e che ha visto concorrere alla sua felice conclusione enti e amministrazioni, un intero movimento di persone che nei loro differenti ruoli hanno portato un contributo importante alla costruzione condivisa di una norma che segna un deciso passo in avanti per la Regione Toscana. Il Forum Toscano ringrazia i tanti attivisti delle proprie organizzazioni socie ed i rappresentanti delle istituzioni regionali che si sono adoperati nei loro diversi ruoli a conseguire questo obiettivo in un dialogo costante e produttivo che ha arricchito coloro che vi hanno partecipato.

Fonte: Arci Toscana - Ufficio Stampa