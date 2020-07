Margherita Cassano, presidente della Corte di Appello di Firenze, è stata nominata Presidente Aggiunto della Cassazione dal Consiglio superiore della Magistratura. La maggioranza è stata raggiunta con la sola astensione del consigliere della Lega Stefano Cavanna. Cassano, 64 anni con 40 di lavoro in magistratura, è la prima donna ad arrivare così in alto nelle funzioni apicali della Suprema Corte e della magistratura. Tra le ultime apparizioni pubbliche di Margherita Cassano, c'è anche l'Empolese Valdelsa. Partecipò infatti alla Cena di gala annuale dell'Associazione Avvocati Empolese Valdelsa, nella quale occasione venne annunciato l'arrivo di un secondo giudice di pace per gli uffici di via Sanzio a Empoli