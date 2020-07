Maturità, ecco i centisti dell'IISS Vegni-Capezzine di Cortona

Grandi risultati per gli alunni del Vegni alla maturità. Conclusi gli esami di stato, in quest’anno scolastico 2019/2020 segnato dall'emergenza coronavirus che ha imposto nuove forme di didattica a distanza, è il momento di dare un occhio ai risultati.

Nonostante le difficoltà incontrate nel portare avanti la preparazione agli esami, gli alunni dell'I.I.S.S. Vegni hanno dimostrato grandi capacità di adattamento riportando risultati eccellenti e raccogliendo i complimenti dei presidenti delle varie commissioni.

Due 100 e lode al Tecnico Agrario, rispettivamente per Soro Filippo 5 A Viticultura ed enologia e Caselli Mirko 5B Gestione dell’ambiente e del territorio.

Ancora due 100 sempre al Tecnico Agrario rispettivamente per Trabalzini Chiara 5 A Viticultura ed enologia e Zerillo Giacomo 5 B Gestione dell’ambiente e del territorio.

Gli alunni del Professionale alberghiero non sono stati da meno: quattro alunni hanno infatti riportato la votazione massima di 100/100: Grazzini Caterrina 5 Enogastronomia Produzione dolciaria, Nirta Petra e Casini Mariastella 5 Accoglienza Turistica e Escalona Giovanni del corso Serale.

Un 100 anche per Pagliaro Alessandra del 6 anno enotecnico.

Il Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. Vegni, Luciano Tagliaferri: "Le eccellenze si sono avute in tutti gli indirizzi della scuola a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto da parte di tutti i docenti che hanno saputo condurre gli alunni in questi cinque anni lungo percorsi che hanno messo in risalto i talenti di ciascuno.

Un plauso va a tutti gli alunni che hanno dimostrato grande serietà e maturità nell’affrontare un anno scolastico così particolare.

Il Vegni rimane un eccellenza nel territorio della Valdichiana e questi risultati ne sono la dimostrazione".