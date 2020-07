Medicina dello sport, novità agli ambulatori Pas di Greve

Gli ambulatori Pas di Greve in Chianti aumentano la propria offerta sanitaria con l’apertura di un nuovo servizio: quello della Medicina dello Sport, uno spazio dedicato alla salute dello sportivo.

La medicina dello sport non vuole essere una limitazione all’attività ma una guida e un supporto.

Da oggi è possibile quindi ottenere il rilascio del certificato di idoneità con la dott.ssa Laura Bavecchi Chellini presso i gli ambulatori Pas di Greve, a tariffe vantaggiose soprattutto per i soci Avg.

I vantaggi offerti da Pas

L’idoneità sportiva che rilascia Pas offre:

● non solo il rilascio del certificato di idoneità, ma una visita approfondita della durata di 30 min circa per stabilire il tuo stato di salute;

● la creazione di un dossier personale su base individuale nel quale verrà riportato il tuo stato di salute con consigli medici per uno stile di vita più sano e corretto adattato alle esigenze dello sport che andrai a intraprendere;

● un personale medico sanitario è qualificato e sottoposto a programmi di formazione e corsi specializzati;

● Ambienti sanitari, nuovi e accoglienti e con tutte le misure di sicurezza anti-contagio.

Come accedere al servizio

Il nuovo servizio è effettuato presso gli ambulatori Pas di Greve in chianti in via delle Pace 8 (all’interno della sede dell’AVG Greve).

Per maggiori informazioni e per prenotare la visita chiama il Numero Unico Pas 055 71.11.11.

Fonte: Ufficio stampa