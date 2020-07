Niente Festa Rossa per il 2020. Continuano le attività solidali

Con enorme dispiacere l'Associazione La Rossa deve comunicare che non saràpossibile organizzare l'edizione di questo anno della Festa Rossa, destino comune toccato purtroppo a tante iniziative e attività. Una Festa così richiede diversi mesi di preparazione, abbiamo però sperato di poterla fare almeno in una edizione ridotta, visto che anche la giornata del Primo Maggio non si e' potuta svolgere ma è stata fatta solo on line, pero' troppe ancora sono le incertezze della situazione attuale e le limitazioni che regolano lo svolgimento delle iniziative. Ci dispiace veramente di questo periodo forzato di interruzione delle attività, che ci vede costretti a annullare la Festa proprio nell'edizione del decimo anno, ma non abbiamo potuto fare altrimenti. Ci auguriamo di poter riprendere al più presto le nostre iniziative, in modo da ritrovarci nuovamente di persona, nei circoli e nelle piazze, con dibattiti, concerti, cene, spettacoli artistici, ospiti, per nuove occasioni di incontro, di divertimento, di informazione, di denuncia sociale, di confronto, di riflessione, di azione, di supporto a rivendicazioni.

Nel frattempo continua la Spesa Sospesa, la nostra attività di sostegno a chi è stato colpito dagli effetti sociali e economici del Covid-19. Tutti i giovedi dalle 17.30 alle 19.30, e tutti i sabato dalle 10.00 alle 12.30 in via Gramsci 22 a Perignano, presso la sede della nostra associazione, si possono venire a prendere i materiali didattici e i beni alimentari di prima necessita' disponibili di cui si ha bisogno, e si possono venire a donarli. Sempre attivo anche il numero telefonico 3398159892 per informazioni e per ascolto gratuito, il martedì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 15 alle 18. Un circuito virtuoso dove chi puo' aiuta chi si trova in un momento di difficolta', nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, cercando di sostenere anche la produzione e il commercio locale. Uniti e solidali nel bisogno e anche nelle rivendicazioni per i diritti e per la giustizia sociale.

Fonte: Associazione politico-culturale "La Rossa" Lari