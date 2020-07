Normale, la Presidente della Corte costituzionale ai corsi di orientamento

Si svolgerà in modalità online l’edizione numero 110 dei corsi di orientamento della Scuola Normale. La Presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, è tra i docenti della prima giornata, venerdì 17 luglio. A partire dalle ore 15 la prof.ssa Cartabia, prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente della Consulta, sarà in collegamento web con i 107 partecipanti del corso, selezionati tra le scuole superiori di tutta Italia, per una lezione di diritto costituzionale (“Diritti e doveri dei cittadini a partire dall’art. 2 della Costituzione). Nella mattinata, lezione dell’immunologo Giuseppe Matarese, professore dell’Università di Napoli Federico II (Nuove frontiere dell'immunologia: dai vaccini all'immunoterapia dei tumori), e dello storico Andrea Giardina (I romani e la razza).

Fino al 22 luglio, sono previsti in totale 23 interventi, che spaziano dalla fisica teorica al diritto, dall’economia alla letteratura italiana, dalla filosofia alla biorobotica. Saranno affrontati sia temi attuali, come il rapporto tra la crisi economica causata dal Covid e l’Unione Europea, trattato dal prof. Alessandro Roncaglia (Accademia dei Lincei e Università La Sapienza), sia problemi fondamentali, come la possibilità umana di comprendere l’universo, con il prof. Andrea Ferrara, docente di cosmologia e preside di Scienze della Normale. Presidente del corso di orientamento è la prof.ssa di Chimica fisica Chiara Cappelli, anche lei tra i docenti con la lezione Un viaggio virtuale alla scoperta dei misteri della chiralità (programma completo).

Alcuni dottorandi e assegnisti della Scuola Normale presenteranno inoltre i loro studi in seminari più interattivi con i partecipanti, offrendo così l’opportunità di avere uno sguardo più diretto sull’attività di ricerca che si svolge in un contesto universitario. Altri allievi del corso ordinario della Scuola svolgeranno infine il ruolo di tutores virtuali, per rispondere a domande, dubbi e curiosità sull’università in generale.

Le giornate di orientamento della Scuola Normale offrono, ad alcuni degli studenti più promettenti delle scuole superiori italiane che hanno appena frequentato il quarto anno, una panoramica delle discipline universitarie, non solo quelle presenti alla Normale, con lezioni tenute da insigni docenti.

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio stampa