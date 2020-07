Notti dell'Archeologia Signa fra il Sentiero degli Etruschi e l'Antiquarium

L’estate inaugura all’insegna della cultura: a Signa il via alle Notti dell’Archeologia 2020.

Dopo il debutto di NON PERDER L’ORA, il ciclo di eventi a Villa Castelletti inaugurato martedì 14 luglio e in programmazione fino al prossimo 28 luglio fra conferenze, concerti e visite guidate, Signa porta in auge la sua storia ancora una volta con due serate dedicate all’archeologia.

Nell’ambito del progetto NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA 2020 promosso da Regione Toscana, il Comune di Signa propone due iniziative che ripercorreranno le orme degli antenati etruschi che hanno solcato le strade del territorio.

“Il Comune di Signa aderisce al programma di iniziative di Notti dell’Archeologia 2020 con due eventi che lasciano emergere le origini storiche della nostra comunità”, dice il sindaco Fossi. “Iniziative gratuite, dedicate ai nostri cittadini, per scoprire insieme la storia e l’evoluzione del nostro territorio”.

Giovedì 16 luglio alle ore 21.30, un incontro a tre voci di circa un’ora presso il Lotto 0 del Parco dei Renai (ingresso via dei Renai): SIGNA NEL SENTIERO DEGLI ETRUSCHI è l’appuntamento che vedrà alternarsi al microfono Giampiero Fossi - Sindaco di Signa, Domenico Zaccaria – consigliere comunale e funzionario MiBACT, Federico Gori – Presidente gruppo archeologico signese. Una conferenza dove si illustrerà il tratto signese del Sentiero degli Etruschi che collega aree importanti della civiltà etrusca a nord dell’Arno: dal sito archeologico di Comeana, attraverso una parte della piana di Lecore e la collina di Signa fino al Parco dei Renai, dove si collega con la pista ciclabile dell’Arno.

Giovedì 23 luglio invece dalle 19 alle 23, APERTURA STRAORDINARIA DELL’ANTIQUARIUM di Signa con una visita alla collezione dei reperti archeologici conservati al suo interno che coprono un arco temporale che va dal periodo preistorico al Rinascimento. L’iniziativa sarà guidata dal Sindaco di Signa Giampiero Fossi e dal Presidente del gruppo archeologico signese Federico Gori.

PROGRAMMA

Giovedì 16 luglio, h. 21.30

Lotto 0 – Parco dei Renai, Signa

SIGNA NEL SENTIERO DEGLI ETRUSCHI

Una cerniera fra le realtà di Fiesole e del Montalbano

Giampiero Fossi, sindaco di Signa

Domenico Zaccaria, funzionario MiBACT

Federico Gori, presidente gruppo archeologico signese

Durata: 1h

Ingresso: libero e gratuito

Giovedì 23 luglio, h. 19 > 23

Museo Civico della Paglia c/o il Centro Culturale “Boncompagno da Signa” – via degli Alberti, 11

APERTURA STRAORDINARIA DELL’ANTIQUARIUM

Visita alla collezione dei reperti archeologici conservati nell’Antiquarium del Comune di Signa

Durata: 40min.

Ingresso: libero e gratuito. Nel caso di alta affluenza l’ingresso verrà effettuato a gruppi

Fonte: Comune di Signa