Riapre il PalAramini dopo il lockdown

Ha riaperto da Lunedì 13 Luglio, l'impianto sportivo PalAramini di Empoli, gestito dal Comitato Uisp Empoli-Valdelsa. Sia il palazzetto al chiuso che i campi di tennis e calcetto all'aperto sono adesso a disposizione delle società sportive e dei cittadini. L'impianto era stato chiuso per l'effetto del DPCM 25 Marzo, dal giorno stesso della pubblicazione del Decreto. Da quando è stato possibile tornare ad allenarsi in sicurezza, il Comitato si è da subito adoperato per tutelare i cittadini che vogliono tornare ad utilizzare la struttura. Chiunque usufruirà del PalAramini potrà adesso farlo in sicurezza, nel rispetto di tutte le prescrizioni anti-Covid. Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare lo 0571711533, oppure inviare una mail a d.bagnoli@uisp.it.

“Mettere in sicurezza l'impianto è stato un lavoro molto importante, innanzitutto perchè abbiamo il dovere di tutelare coloro che lo utilizzano”, è il commento del presidente del comitato Uisp Empoli-Valdelsa Alessandro Scali. “Poi perché stiamo parlando di una struttura che comprende 11 spazi sportivi e che, nel periodo pre-Covid, ospitava 4000 persone a settimana. Siamo chiusi formalmente dal 25 Marzo, anche se già dal 9 le società sportive lo hanno frequentato molto meno, nell'impossibilità di garantire le prescrizioni governative per fermare il contagio. Oggi possiamo dire che coloro che utilizzeranno gli spazi del PalAramini lo potranno fare in piena sicurezza. Speriamo che possa ripartire anche da qui il rilancio dello sport dopo il periodo del Covid”.