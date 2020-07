Pari opportunità: parere favorevole sulla Relazione attività 2019

La commissione Affari istituzionali, presieduta da Giacomo Bugliani (Pd), ha licenziato, con parere favorevole a maggioranza, la proposta di risoluzione con cui si "esprime apprezzamento" per l'attività svolta dalla Commissione regionale pari opportunità (Crpo) nel corso del 2019. Hanno espresso parere favorevole il presidente Bugliani e i commissari Fiammetta Capirossi, Andrea Pieroni e Simone Tartaro del Pd e Gabriele Bianchi del gruppo Misto; si sono invece astenuti i commissari Roberto Biasci e Marco Casucci della Lega e Maurizio Marchetti di Forza Italia. Ad illustrare alla commissione la relazione dell'attività 2019, è stata la presidente della Crpo, Rosanna Pugnalini, che ha definito la relazione "una sintesi dell'importante lavoro svolto in tutta la Toscana".

La presidente Pugnalini, sottolineando l'impegno e la competenza delle colleghe della commissione e il positivo supporto della struttura tecnica, ha ricordato che la Crpo ha svolto numerose sedute di commissione e dell'Ufficio di presidenza, ha partecipato a 40 iniziative pubbliche, molte delle quali promosse direttamente,organizzato 15 presentazioni di libri, concesso altrettanti patrocini e curato alcune mostre per promuovere artiste toscane e non solo. Tra le più importante di queste, Pugnalini ha posto l'accento sulla mostra dedicata a Frida Kahlo. Come ha spiegato, tutta l'attività della Crpo, compresa la partecipazione alla Conferenza nazionale della commissioni pari opportunità regionali e ai tavoli regionali sulla violenza di genere, sulle politiche di genere e sulla legge 194, rispondono alle finalità della Crpo stessa: la promozione delle politiche di genere e il perseguimento delle pari opportunità tra uomini e donne in tutti i campi di attività. Tra le altre attività, è proseguita la pubblicazione dei "Quaderni" e la collaborazione attiva con le Università della Toscana per la terza edizione del premio dedicato alle tesi sulle politiche di genere.

"Mi auguro che nella prossima legislatura ci siano più risorse per la commissione pari opportunità", ha detto Gabriele Bianchi (gruppo Misto), "perché è necessario fare ancora molti passi in avanti per il pieno riconoscimento della parità dei diritti tra i generi". Un ringraziamento per il "puntuale" lavoro svolto dalla Crpo è stato espresso da Fiammetta Capirossi (Pd) che ha sottolineato come "le commissarie della Crpo, pur di estrazione politica diversa, abbiano sempre espresso pareri all'unanimità sugli atti della Regione".

Anche il presidente Giacomo Bugliani (Pd) ha voluto esprimere il suo ringraziamento alla Crpo e alla sua presidente Pugnalini per "la fattiva collaborazione avuta con la nostra commissione in questi anni, durante i quali abbiamo avuto importanti occasioni di confronto e di crescita".

Fonte: Toscana Consiglio Regionale