Peccioli via dall'Alta Valdera, FdI: "Qual è il futuro dei dipendenti?"

L’Unione Alta Valdera con l’addio di Peccioli si sfalda. La prospettiva di uscita degli altri Comuni dall’Unione e la possibilità dello sfascio definitivo dell’ente in questione desta molta preoccupazione, soprattutto ci chiediamo quale sia il futuro dei dipendenti che lavorano presso l’Unione.

Nello specifico, all’interno dell’apparato amministrativo dell’Unione troviamo dipendenti provenienti da tutti i comuni facenti parte dell’ente. Adesso, la questione che ci attanaglia è la seguente: quali sorti attendono gli impiegati? Torneranno nei Comuni di appartenenza?

Fratelli d’Italia esige subito delucidazioni in merito, la tutela dei lavoratori è per noi fondamentale, e per questo chiediamo che sia convocato al più presto un consiglio dell’unione per affrontare come si deve la questione. Non è pensabile che per colpa dei giochetti del PD a cui ci siamo sempre opposti, a rimetterci siano adesso i lavoratori oltre che i cittadini.

Roberto Ticciati - Capogruppo FdI Unione AltaValdera, Matteo Arcenni