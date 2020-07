Pier Matteo Fagnoni nuovo presidente Ordine degli Architetti: "Superare l'emergenza Covid"

Cambio al vertice dell'Ordine degli Architetti di Firenze: il nuovo presidente è Pier Matteo Fagnoni, la vicepresidente è Marzia Magrini, il nuovo tesoriere Giorgio Cerrai e alla segreteria confermata Sara Ciregia.

Vicepresidente uscente, Fagnoni succede a Duilio Senesi, che ha ricoperto il ruolo di presidente nell'ultimo anno: come consuetudine, in questo periodo dell'anno vengono rinnovate le cariche dell'Ordine fiorentino.

Pier Matteo Fagnoni, dottore di ricerca in Tecnologia dell’Architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, è stato docente a contratto della Facoltà di Architettura di Firenze per i corsi di “Valutazione Economica del Progetto” e “Tecnologia dell’Architettura”. È stato ricercatore a contratto presso la Facoltà di Architettura di Firenze e la Facoltà di Architettura di Roma “Sapienza” nel settore del management e della ricerca in ambito di strutture sanitarie, e svolge studi e ricerche sulla gestione del processo edilizio e sul project management. Attualmente ricopre il ruolo di Project Manager per diversi progetti e per il quadriennio 2017-2021 è stato eletto consigliere dell'Ordine degli Architetti di Firenze, di cui ora è diventato presidente.

“Il Consiglio esprime gratitudine al presidente Duilio Senesi e al tesoriere Gabriele Gelli per il lavoro svolto nell’ultimo anno – spiega il neo presidente Fagnoni – lavoro su cui ci porremo con logica di continuità, affrontando l’ultimo anno di questa consiliatura con rinnovato impegno da parte di tutti i quindici consiglieri che ne fanno parte”.

Sono diversi i fronti su cui il Consiglio è già al lavoro. “I temi da affrontare sono estremamente complessi: l’emergenza Covid ha radicalmente inciso sulla vita della collettività, prima di tutto per gli aspetti sanitari e per le pesanti ricadute economiche che hanno avuto un rilevante impatto anche sull’attività dei professionisti”, afferma Fagnoni.

“La sfida per i prossimi mesi – sottolinea il nuovo presidente – è quella di fornire il maggior contributo possibile alla comunità, interagendo in modo costruttivo ed efficace con tutte le istituzioni e gli stakeholder cercando di attuare una rete di supporto che coinvolga tutti i colleghi in un rinnovato percorso, come una risorsa sociale fondamentale per il superamento di questa grave criticità”.

Fra i primi e più attuali temi che il nuovo presidente affronterà ci sarà anche quello delle scuole, dell'edilizia e degli spazi per la didattica, in vista del prossimo anno scolastico: Fagnoni sarà ospite domani, giovedì 16 luglio, alla trasmissione “Architects & The City” in onda su Controradio alle 9.30.

Fonte: Ufficio stampa Ordine e Fondazione Architetti Firenze