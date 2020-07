Revocato il divieto di balneazione alla Bellana

Con ordinanza dell'Amministrazione comunale, da oggi è revocato il divieto temporaneo di balneazione nello specchio d’acqua “Bellana” (il tratto di costa che va dal lato nord dello Scoglio della Regina fino al muro del Cantiere).

Il divieto era stato stabilito (in via precauzionale in attesa delle analisi predisposte da ARPAT) sabato 11 luglio, in seguito alla segnalazione da parte di ASA della rottura della condotta dell'acqua potabile in via Gramsci, che aveva determinato il dilavamento di un lungo tratto del Fosso della Bellana.

Gli esiti dei campionamenti effettuati da ARPAT hanno dato esito favorevole, pertanto lo specchio d'acqua è nuovamente balneabile.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa