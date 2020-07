Cinquant'anni di Rotaract Club Pisa, passaggio delle consegne

Sabato 11 Luglio, si è svolto il Cinquantennale del Rotaract Club Pisa; inizialmente previsto per il 7 Marzo, ma rinviato a causa dell’emergenza Covid-19, nella splendida location di InVilla a Marina di Pisa. L’evento è coinciso anche con il Passaggio delle Consegne del Club tra Gianluca Fornari e Francesco Ferraro.

Alla presenza di numerose autorità Rotariane e Rotaractiane, tra i quali ricordiamo, Giampaolo Ladu (Past District Governor Distretto Rotary 2071), Daniele Ciampalini e Francesco Corti (Rappresentanti Distrettuali dei due anni sociali), e i Presidenti Gino Dini e Sandro Sgalippa per il Rotary Club Pisa, Andrea Maestrelli e Savino Sardella per il Rotary Club Pisa Galilei e Massimo Lupetti per il Rotary Club Pisa Pacinotti, Gianluca Fornari, il presidente uscente, dopo un breve discorso sui 50 anni del club, fondato il 7 Marzo 1970, ha consegnato un ricordo ai Past President presenti; infine, ha relazionato sull’annata appena conclusa, basata sul motto “Avanti Insieme” e sulla collaborazione con diverse realtà durante l’anno, a partire dai Rotary Partner, infine ha rivolto un ultimo ringraziamento al consiglio direttivo uscente.

Quindi Gianluca Fornari, ha passato il collare a Francesco Ferraro, che dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, ha espresso il suo orgoglio nel poter guidare il Club e il suo auspicio per la continuità della cooperazione all’interno della famiglia rotariana. Ha poi introdotto il logo e il motto dell’annata:

“Faber est suae quisque fortunae”

“Ognuno è artefice del proprio destino”: lo stesso presidente entrante ha voluto sottolineare, così, l’importanza che le scelte hanno sulla caratterizzazione dei percorsi di vita e, in particolare, come i valori della famiglia rotariana possano spingere verso lodevoli obiettivi.

È stata successivamente presentata la squadra del Consiglio Direttivo, che sarà così composto: Gianluca Fornari Vice Presidente e Past President, Chiara Bosetti Segretario, Giacomo Vetturini Tesoriere, Ludovica Di Carlo Prefetto, Laura Meola e Gianluca Mazzei Consiglieri;

inoltre, Gianluca Fornari guiderà la Commissione Cultura del Distretto Rotaract 2071 e Gianluca Mazzei, sarà membro della Commissione Interesse Pubblico sempre del Distretto 2071.

Durante la serata inoltre è entrata a far parte del Club in qualità di socio, Lorenza Dini, mentre l’avvocato Giampaolo Russo è stato nominato Socio Onorario del Club.