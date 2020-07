Sorpreso a rubare nelle auto in sosta, arrestato

Nella serata di ieri, martedì 14 luglio, i carabinieri di Livorno hanno tratto in flagranza un 45enne livornese. L’uomo, dopo aver infranto il finestrino di un'auto parcheggiata in via della Meridiana, si è introdotto in quel veicolo e, subito dopo, si è dato alla fuga. Notato lo strano atteggiamento, i militari lo hanno fermato trovandolo in possesso di oggetto sottratti poco prima da quell’autovettura e, verosimilmente, da altre auto. L’uomo aveva, tra l’altro, indumenti per neonati, un paio di occhiali da sole da donna, un caricabatteria per cellulari. Il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari per furto aggravato.