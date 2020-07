A scuola in sicurezza, Barberino Tavarnelle riapre per tutti gli studenti

Il Comune di Barberino Tavarnelle si prepara a risuonare la campanella di inizio anno scolastico. Lavorerà tutta l’estate con l’obiettivo di garantire la riapertura delle scuole e favorire il rientro in aula degli alunni in situazione protetta e di sicurezza e nel rispetto della qualità didattica. E’ la nuova unità operativa, nata dalla condivisione di obiettivi e interventi del Comune di Barberino Tavarnelle, dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani e di alcune associazioni locali che collaborano con il mondo scolastico. Dopo una serie di incontri che ha permesso di individuare percorsi e strumenti, di competenza dell’ente pubblico e della scuola, da attivare in maniera congiunta è stato istituito un tavolo tecnico composto dall'assessore alle Politiche educative Marina Baretta e dai tecnici del comune, dalla dirigente scolastica Paola Salvadori e lo staff dirigenziale, dai rappreesentanti dei genitori nelle figure della presidente del CDI e dell'Associazione dei genitori, Ilenia Castrignano. Il gruppo coinvolgerà le associazioni del territorio e i rappresentanti del settore sanitario.

“Il lavoro dell'unità tecnica, di cui fanno parte anche gli uffici servizi sociali del Comune per affrontare un adeguato rientro degli alunni con disabilità, è importantissimo – sottolinea l’assessore alle Politiche educative Marina Baretta – riteniamo che l’individuazione delle modalità di apertura delle scuole sia un tema delicato ed è fondamentale che il processo sia il più possibile condiviso con i genitori e le famiglie. Il nostro obiettivo è teso anche al coinvolgimento delle associazioni che possono collaborare con noi per la realizzazione di un piano di lavoro che vada a vantaggio della didattica e del rientro scolastico. Un lavoro che necessita di essere attuato nella piena condivisione e collaborazione di tutti”. I lavori di studio per la riapertura sono iniziati già da tempo attraverso una ricognizione degli spazi scolastici e la realizzazione di manutenzioni e interventi di adeguamento delle reti per il miglioramento della connettività.

“L'uscita definitiva delle indicazioni ministeriali - aggiunge l’assessore Baretta - consente al tavolo di affrontare con maggiori certezze gli interventi da mettere in atto”. “La nostra collaborazione con l’amministrazione comunale e con le associazioni del territorio – conclude la dirigente scolastica Paola Salvadori - va avanti con la volontà forte di far tornare tutti i bambini a scuola e di organizzarsi in modo che la scuola sia predisposta e in grado di restare aperta anche a fronte di un’eventuale recrudescenza del virus”. Comune e scuola aggiorneranno costantemente le famiglie sul lavoro della Conferenza di servizio di Barberino Tavarnelle, operativa per tutto il periodo estivo fino alla riapertura delle scuole.