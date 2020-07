Tempi Moderni, il capolavoro di Chaplin musicato dall'Orchestra del Festival Puccini

La Cittadella del Carnevale di Viareggio, diventa nuovamente palcoscenico di uno degli eventi del cartellone 2020 del Festival Puccini. Appuntamento sabato 18 luglio (ore 21.15) con la visione della pellicola cult di Chaplin che racconta le gesta di un operaio che cerca di sopravvivere all'era dell'industrializzazione con l'aiuto di una giovane senzatetto. (posto unico € 10.00).

Il film viene presentato con le musiche originali composte da Charlie Chaplin, eseguite dall'Orchestra del Festival Puccini diretta da Timothy Brock riconosciuto come uno dei massimi esperti al mondo nel campo della musica per film.

Tempi moderni è uno dei vertici dell’arte di Chaplin e sintesi perfetta del suo umanesimo. A più di ottant’anni dalla sua uscita, un film insuperabile per felicità delle invenzioni comiche, rigore stilistico e profondità del pensiero sociale. È l’ultima apparizione di Chaplin nelle vesti del Vagabondo: Charlot che avvita bulloni in accelerazione convulsa, Charlot a cavalcioni di giganteschi ingranaggi, alienato, disoccupato, sfruttato, anche innamorato e infine sulla strada verso un futuro incerto, ma non più solitario.

Un film (quasi) muto girato in epoca pienamente sonora, con uso magistrale degli effetti e delle musiche; un grande film sulla dannazione della modernità, sul fascino ambiguo della meccanizzazione, sullo sfruttamento sociale alla base dell’etica capitalista. Uscì nel 1936 ricevendo accoglienza controversa: trionfo in Francia e Inghilterra, freddezza negli Stati Uniti, censura per comunismo nella Germania nazista. Negli anni, il favore del pubblico di tutto il mondo e la fama critica ne hanno fatto uno dei film-faro della storia del cinema.

PER ACQUISTO BIGLIETTI

POSTO UNICO € 10.00 TEL. 0584359322