Trovata in zona Passaponti/Garibaldi una giovane cagnolina meticcia non chippata

Nel pomeriggio di ieri, martedì 14 luglio, è stata trovata, in zona Passaponti/Garibaldi, una giovane cagnolina meticcia, taglia media, non chippata. Presumibilmente è stata separata prematuramente dalla sua cucciolata con la quale sarebbe auspicabile che si ricongiungesse.

Si cerca il proprietario e informazioni sulla cucciolata, sulla staffetta che potrebbe averla prelevata o accolta e poi abbandonata sul nostro territorio.

Il cane sarà quanto prima chippato e, in assenza di rivendicazioni da parte del proprietario, dato in adozione.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Diritti Animali, via dell'Ecologia 2 località Vallin Buio E-mail: animali@comune.livorno.it Tel.: 0586 820350 - 0586 820351 - 333 6115042 (attivo in orario d'ufficio)

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa