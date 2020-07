Vertenza Baldi e Flap, presidio Cgil davanti alla sede del Comune di Impruneta

Vertenza Baldi e Flap (Impruneta, Firenze): ieri, 14 luglio, Fiom Cgil e Filcams Cgil hanno incontrato l’azienda, che ha chiesto tempo fino a venerdì 17 luglio per verificare le condizioni tecniche rispetto al pagamento delle retribuzioni di giugno e della 14esima mensilità, dichiarando che non avrebbe avviato nessuna procedura concorsuale prima del prossimo incontro, fissato sempre per venerdì 17 luglio.

Fiom e Filcams hanno richiesto la possibilità di sottoscrivere un verbale di incontro, che avrebbe rappresentato un impegno preciso e che al momento non è ancora pervenuto. Per questo oggi l’assemblea dei lavoratori ha scelto di proseguire nello stato di agitazione: domani giovedì 16 luglio dalle 10:30 alle 12 ci sarà un presidio davanti alla sede del Comune di Impruneta.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa