Vestizione di San Jacopo, il programma a Pistoia

Pistoia si prepara a festeggiare il suo patrono con la vestizione della statua di San Jacopo, posta sul lato destro del timpano della Cattedrale di San Zeno. La cerimonia religiosa, svolta in collaborazione con il Comitato Cittadino, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il Capitolo della Cattedrale e il Comitato di San Jacopo, è prevista giovedì 16 luglio, alle 19. Sarà preceduta, alle 18, dalla messa celebrata da don Luca Carlesi, arciprete della Cattedrale, nella Basilica della Madonna dell’Umiltà, al termine della quale un corteo storico condurrà in piazza del Duomo il tradizionale mantello rosso. Il rito prevede, infatti, che il mantello porpora venga benedetto e quindi posto dai Vigili del Fuoco sulle spalle della statua.

Le Jacopine

Dopo la cerimonia della vestizione, verso le 19.30, alcuni figuranti del corteo storico del Comitato Cittadino distribuiranno ai presenti le Jacopine, le focacce a forma di conchiglia, simbolo distintivo del pellegrino, nate e prodotte a Pistoia. Sarà, dunque, la prima occasione per la città per assaggiare questo nuovo prodotto della panificazione, che trova la sua tipicità nelle tradizioni pistoiesi.

Blues Around

Al via domani, giovedì 16 luglio nel centro della città, i concerti a ingresso gratuito del Blues Around che esplorano il panorama degli artisti di nuova generazione. Tre gli appuntamenti in programma: in piazza Gavinana, alle 18.30 i Superdownhome, una delle blues band più importanti del panorama italiano del momento; di fronte alla chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, alle 21.30 i giovani talenti dell’indie Georgieness; alla ''Fortezza 59'', in piazza della Resistenza alle 21.30, ancora i Superdownhome.

Rassegna di letteratura “L'Aperto”

Ancora, alle 19 a Palazzo Fabroni, in via Sant'Andrea, un nuovo incontro di letteratura con la rassegna ''L'Aperto''. Sarà la volta dello scrittore Giampaolo Simi e del libro L'estate di Piera, scritto a quattro mani con Piera Degli Esposti. A dialogare con l'autore ci sarà Luca Bonistalli. Ingresso libero.

“Pistoia Grande Schermo”

Previsto per domani anche il secondo appuntamento della rassegna cinematografica “Pistoia Grande Schermo” ospitata in piazza del Duomo e messa a punto da Associazione Teatrale Pistoiese con il Comune di Pistoia e il sostegno di Far.Com. A partire dalle 21.45 sarà proiettata la commedia di Gabriele Muccino ''Gli anni più belli''. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Manzoni e on line su www.teatridipistoia.it; la sera della proiezione, dalle 20.30 la biglietteria sarà in funzione presso l'APT di piazza del Duomo.

Mercatino e apertura serale dei negozi

Sempre domani, si rinnova l'appuntamento con l'apertura serale dei negozi nel centro storico, iniziativa promossa in accordo con il Centro Commerciale Naturale, mentre per l'intera giornata, quindi dalle 8 alle 24, si terrà il mercatino ''900 in via Roma e dintorni''.

