Biblioteca comunale, riaprono su prenotazione le postazioni PC e la possibilità di consultare i quotidiani

Da lunedì 20 luglio riaprono, dopo le limitazioni dovute alle misure di contrasto al Covid-19,alcuni servizi della biblioteca comunale di Lastra a Signa, in particolare le postazioni Pc e quelle per la consultazione dei quotidiani a cui si dovrà accedere su prenotazione chiamando il numero 0553270124 (per effettuare prenotazioni occorre essere iscritti alla Biblioteca). Le postazioni saranno indicate con apposito numero identificativo e sarà garantita la distanza di almeno 1 metro.

Inoltre, sempre da lunedì, sarà possibile accedere agli scaffali per la narrativa da adulti, senza prenotazione ma con ingresso contingentato.

Ricordiamo che dal 1° luglio scorso sono state riaperte anche le sale studio, oltre ai già attivi servizi di prestito e restituzione libri. L’orario di apertura della Biblioteca rimarrà invariato fino al 31 agosto (chiusura dal 17 al 21 agosto):lunedì-mercoledì- venerdì 9-13, il martedì-giovedì anche dalle 15 alle 19, il sabato chiuso.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa