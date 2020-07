Caporalato tra Firenze, Prato e Pistoia, 11 misure cautelari

Sei persone in carcere, una ai domiciliari e quattro con obbligo di dimora per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato). Questo il risultato dell'operazione dei carabinieri del comando per la tutela del lavoro tra Firenze, Prato e Pistoia questa mattina. Sono stati sequestrati molti beni mobili e immobili appartenenti a persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'inchiesta. Nella mattinata i dettagli verranno diramati in una conferenza stampa alla presenza del procuratore capo Giuseppe Creazzo.

