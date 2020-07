Centri estivi, nuove misure e agevolazioni economiche per le famiglie di San Casciano

Ulteriori agevolazioni e forme di supporto economico a favore dei cittadini che usufruiscono dei centri estivi e delle associazioni e degli operatori locali che li gestiscono. E’ il Comune di San Casciano ad aver varato un nuovo provvedimento mirato a sostenere le famiglie e gli organizzatori delle attività ludico ricreative e di outdoor education rivolte ai ragazzi 3-17, inserite nell’ampio ventaglio di opportunità promosso dal Comune denominato “Le rondini”. Un programma di attività diversificato e allestito in varie sedi del territorio sancascianese, scuole, giardini, impianti sportivi, parchi e fattorie, che si propone di dare una mano ai genitori che lavorano, di divertire e intrattenere all’aria aperta i bambini e i ragazzi iscritti. L’obiettivo delle attività, a contatto con la natura, è quello di trasmettere emozioni e occasioni di condivisione e socialità attraverso esperienze sportive, culturali e sociali.

“Abbiamo deciso di rilanciare l’offerta – spiega l’assessore alle Politiche educative Elisabetta Masti - applicando nuove misure economiche che aiutino le famiglie in difficoltà ad esempio l’abbattimento fino al 50% della quota del fratello iscritto allo stesso centro estivo e l’abbattimento fino al 50% della quota di iscrizione al terzo e ai turni successivi”. La giunta Ciappi ha approvato inoltre un incremento del contributo settimanale a supporto dei gestori per le spese di prevenzione legate all’emergenza sanitaria da Covid e un sostegno volto a rispondere alla necessità di integrare il personale educativo per garantire l'assistenza a bambini o ragazzi con certificazione. “L’intervento del Comune intende sostenere le spese relative alla sanificazione dei locali e alle strumentazioni o l’acquisto di dispositivi necessari alla protezione – aggiunge l’assessore Masti – rivolgiamo una particolare attenzione ai centri estivi della durata dell'intera giornata che prevedano la somministrazione dei pasti”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino