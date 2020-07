Cinema, spettacoli e passeggiate per l'estate di Capraia e Limite

Il Comune di Capraia e Limite, grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio, ha organizzato una serie di appuntamenti nei mesi di luglio e agosto garantendo lo svolgimento delle iniziative nel pieno rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del Coronavirus.

Questo il calendario delle iniziative:

23 luglio “Cinema sotto le stelle” in piazza Fucini con la proiezione del film “ La Grande Guerra”, omaggio ad Alberto Sordi e Vittorio Gassman. Inizio proiezione ore 21.30.

28 luglio “The van Beethoven Game” spettacolo in piazza Fucini del Maggio Metropolitano in omaggio al 250esimo anniversario della nascita del grande compositore tedesco, uno spettacolo che è anche gioco e racconto, ed è dedicato a bambini e famiglie. Inizio spettacolo ore 21.15.

30 luglio “Cinema sotto le stelle” in piazza Fucini con la proiezione del film di animazione “ Il drago invisibile”. Inizio proiezione ore 21.30.

4 agosto “Racconti e stornelli” al Castello di Capraia Fiorentina. Inizio ore 21.30.

6 agosto “Cinema sotto le stelle” nel giardino della scuola “C. Corti” con la proiezione del film fantastico “Il Grande Gigante Gentile”. Inizio proiezione ore 21.30.

8 agosto “Escursione estiva” nel territorio del comune di Capraia e Limite; percorso nella bellezza dei sentieri, sulle pendici storiche del Montalbano. Partenza alle ore 17 per una escursione pomeridiana e rientro, per chi vorrà, dopo il tramonto a cura delle guide di Toscana Hiking Experience.

12 agosto “Cinema sotto le stelle” nel giardino della scuola “C. Corti” con la proiezione del film “Non ci resta che vincere”. Inizio proiezione ore 21.30.

23 e 30 agosto “Tombola solidale” in piazza M. Teresa di Calcutta a cura dell’Associazione Santa Grania. Inizio ore 21.30.

31 agosto “The W.A.M. Game” spettacolo del Maggio Metropolitano nel giardino della scuola “C.Corti” sulla vita di Wolfgang Amadeus Mozart. Inizio spettacolo ore 21.15.

“ Nonostante le difficoltà organizzative, ha detto l’assessore alla cultura Rosanna Gallerini, per ottemperare al pieno rispetto delle attuali disposizioni abbiamo cercato di confermare alcuni appuntamenti sul territorio e costruito un programma di iniziative per accompagnare l’estate 2020. Questo grazie al supporto e alla collaborazione delle associazioni che insieme all’amministrazione si sono adoperate per arricchire il cartellone estivo e che tuttora stanno lavorando per altri appuntamenti che al momento sono in via di definizione”.

Le iniziative del cinema, spettacoli e letture sono a ingresso gratuito, per il trekking è prevista una quota di partecipazione.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa