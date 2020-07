Controversia Comune-Publiservizi, Montespertoli fa ricorso

La Giunta Comunale di Montespertoli ha dato indirizzo agli uffici di presentare ricorso avverso la Sentenza della Corte d'Appello la quale ha deciso in secondo grado a favore di Publiservizi la controversia tra il Comune e la stessa società. La controversia riguarda il pagamento di canoni societari ed affronta una questione risalente nel tempo ed assai complessa, il cui esito è al momento incerto. Le due parti, tuttavia, in considerazione di ciò non escludono soluzioni alternative all’esito giurisdizionale nell’interesse della collettività.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa