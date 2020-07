Crolla tetto di una casa a Piombino, evacuate 10 persone

I vigili del fuoco del fuoco del comando di Livorno distaccamento di Piombino sono intervenuti intorno alla mezzanotte di ieri a Piombino, via 1° Maggio, a seguito del crollo parziale della copertura di un edificio di due piani. Il crollo non ha coinvolto persone, ma l'edificio è stato al momento evacuato (n° 6 famiglie con 10 persone). Intervenuto anche personale del Distaccamento di Follonica (GR) con autoscala.

In corso le verifiche tecniche sulla agibilità del fabbricato.